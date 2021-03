Mozart a 432 Hertz | quando la musica si accorda all’anima

Leggi su urbanpost

(Di martedì 30 marzo 2021) Esce in questi giorni per l’etichetta Aulicus Classics, un CD dedicato ad alcune fra le più belle pagine del repertorio di Wolfgang Amadeusregistrato a 432: l’Andante in Do maggiore per flauto e orchestra KV 315, il Concerto nr. 12 per pianoforte KV 414 e la Sinfonia in La Maggiore KV 201.a 432, il progetto nasce dal concerto del 6 gennaio 2020 a “Nostra Signora del Sacro Cuore” Il progetto, realizzato in occasione di un concerto presso la chiesa della Nostra Signora del Sacro cuore di Roma il 6 Gennaio 2020, vede protagonisti del concerto Sebastiano Brusco al piano e Andrea Ceccomori al flauto accompagnati dall’orchestra Harmoniae Aureae per la direzione di Manfred Croci. A rendere speciale questa registrazione è l’utilizzo dell’tura aurea, ...