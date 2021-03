Movimento 5 Stelle | come diceva l’immenso Enrico Vaime | ‘Coraggio | il meglio è passato!’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) “Sono incazzato nero e tutto questo non lo sopporterò più!”. Era il lontano 1976 quando il conduttore televisivo Howard Beale interpretato da Peter Finch incitava i telespettatori ad affacciarsi alla finestra per urlare al mondo la propria frustrazione sociale. Beppe Grillo aveva visto il film Quinto Potere? Probabilmente sì, visto che Sidney Lumet con quella pellicola vinse ben quattro Oscar (non la regia, tuttavia) e che lo stesso Grillo l’anno seguente avrebbe iniziato una travolgente carriera televisiva. Solo l’interessato in persona potrebbe smentire che sia stato proprio quel personaggio trascinatore, Beale, a covare in lui la passione per l’attacco al potere. Esattamente dieci anni dopo Quinto Potere Grillo sparava frontalmente su Craxi, quindi a seguire su Biagio Agnes, presidente della Stet, poi sulla Telecom, sulla Parmalat, facendosi paladino dei cittadini schiacciati dai ...