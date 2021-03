MotoGP, orari e info streaming del GP di Doha (Di martedì 30 marzo 2021) . Secondo appuntamento in Qatar per il Motomondiale. LOSAIL (QATAR) – . Archiviato l’esordio stagionale, il circus delle due ruote resta in Qatar per il secondo appuntamento del Mondiale. Una gara che si preannuncia molto simile alla prima viste anche le caratteristiche della pista. Vinales proverà ad arrivare in Europa con il bottino pieno, ma sia la Suzuki che la Ducati hanno dimostrato di essere molto competitive su questa pista. Un nuovo weekend, quindi, combattuto, con i dettagli destinati a fare la differenza. MotoGP, orari del GP di Doha Un weekend leggermente più lungo (dal punto di vista di orari) rispetto al precedente. L’assenza della Formula 1 consente di coprire l’intero pomeriggio, anche se la domenica la gara della classe regina inizierà alle 19. Ecco il programma completo: Venerdì 2 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) . Secondo appuntamento in Qatar per il Motomondiale. LOSAIL (QATAR) – . Archiviato l’esordio stagionale, il circus delle due ruote resta in Qatar per il secondo appuntamento del Mondiale. Una gara che si preannuncia molto simile alla prima viste anche le caratteristiche della pista. Vinales proverà ad arrivare in Europa con il bottino pieno, ma sia la Suzuki che la Ducati hanno dimostrato di essere molto competitive su questa pista. Un nuovo weekend, quindi, combattuto, con i dettagli destinati a fare la differenza.del GP diUn weekend leggermente più lungo (dal punto di vista di) rispetto al precedente. L’assenza della Formula 1 consente di coprire l’intero pomeriggio, anche se la domenica la gara della classe regina inizierà alle 19. Ecco il programma completo: Venerdì 2 ...

