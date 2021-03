Milan, non ci voleva: Ibra tiene tutti in ansia (Di martedì 30 marzo 2021) Dal ritiro della Svezia giungono notizie non rassicuranti su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, infatti, a 15 minuti dall’inizio della sessione d’allenamento con il resto del gruppo, ha lasciato il campo accompagnato dallo staff sanitario della Nazionale. Evidentemente ha avvertito qualche problema fisico, che già tiene in ansia il Milan. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 marzo 2021) Dal ritiro della Svezia giungono notizie non rassicuranti su Zlatanhimovic. L’attaccante del, infatti, a 15 minuti dall’inizio della sessione d’allenamento con il resto del gruppo, ha lasciato il campo accompagnato dallo staff sanitario della Nazionale. Evidentemente ha avvertito qualche problema fisico, che giàinil. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

