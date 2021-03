L' imbarazzante intercettazione all' assessore alla Salute siciliano | Spalmiamoli un poco i morti'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : imbarazzante intercettazione

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

outstream Ecco come prosegue l'. "Ma sono veri?", chiede Razza. "Si, solo che sono di 3 giorni fa", risponde la dirigente Di Liberti che poi prosegue: "Ah, ok allora oggi gliene do 1 e ...... il gip riassume così un'della Popa al telefono in cui con un'altro interlocutore, ... Se emergerà un coinvolgimento del sindaco, sarebbe davveroper un leghista avere ...L'intercettazione all'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza nell'ambito dell'inchiesta relativa ai dati Covid falsificati per evitare le restrizioni ...La lista civica ha criticato l'atteggiamento di Antonelli che se n'è andato, della giunta che ha letto un comunicato e della maggioranza rimasta in silenzio. Critiche anche al Pd: "Prima chiedono le d ...