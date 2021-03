Leonardo, la seconda stagione ci sarà: la conferma di Luca Bernabei (Di martedì 30 marzo 2021) Ci sarà una seconda stagione di Leonardo, la serie evento in onda in queste settimane su Rai1: a confermarlo in radio è stato il produttore Luca Bernabei. Leonardo, la serie evento in onda su Rai1, avrà una seconda stagione: è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, a dare l'annuncio durante un'intervista in diretta su RTL 102.5. "Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura, ed è la dimostrazione che si può raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda ... Arriverà anche la seconda stagione e parleremo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Ciunadi, la serie evento in onda in queste settimane su Rai1: arlo in radio è stato il produttore, la serie evento in onda su Rai1, avrà una: è stato, amministratore delegato di Lux Vide, a dare l'annuncio durante un'intervista in diretta su RTL 102.5. "Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura, ed è la dimostrazione che si può raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda ... Arriverà anche lae parleremo ...

Advertising

AmiciUfficiale : Dopo l'eliminazione nella seconda puntata del Serale, Leonardo saluta tutti i compagni e chiede di poter stare qual… - IlContiAndrea : Luca Bernabei, Amministratore delegato della Lux Vide, a RTL 102.5: “Ci sarà una seconda stagione di #Leonardo. Vor… - rtl1025 : ?? Luca Bernabei di @LuxVide annuncia in diretta su RTL 102.5 che verrà realizzata anche la seconda stagione di '… - guancianardi : RT @AlbertoFuschi: Leonardo anticipazioni di stasera. Lux conferma la seconda stagione e in futuro realizzerà anche Michelangelo #leonardol… - FrancineDupre : RT @rtl1025: ?? Luca Bernabei di @LuxVide annuncia in diretta su RTL 102.5 che verrà realizzata anche la seconda stagione di '#Leonardo' sul… -