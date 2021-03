Leonardo, chi è Alessandro Sperduti? La scena che lo ha emozionato di più (Di martedì 30 marzo 2021) Scopriamo chi è Alessandro Sperduti, l’attore della fiction di Rai 1 “Leonardo”: in un’intervista ha svelato qual è la scena più emozionante della sua carriera. Alessandro Sperduti chi è l’attore di Leonardo su Rai 1 (Instagram)Finalmente la fiction Leonardo è arrivata su Rai 1. La serie, composta da 8 episodi, narra le vicende del genio italiano Leonardo Da Vinci. Il cast è di altissimo livello: Aidan Turner interpreta il protagonista, Matilda De Angelis, invece è Caterina da Cremona, un personaggio fittizio che intreccerà una relazione col genio italiano. Tra gli attori presenti anche Giancarlo Giannini, nel ruolo di Andrea del Verrocchio, e Alessandro Sperduti, giovanissimo ... Leggi su altranotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Scopriamo chi è, l’attore della fiction di Rai 1 “”: in un’intervista ha svelato qual è lapiù emozionante della sua carriera.chi è l’attore disu Rai 1 (Instagram)Finalmente la fictionè arrivata su Rai 1. La serie, composta da 8 episodi, narra le vicende del genio italianoDa Vinci. Il cast è di altissimo livello: Aidan Turner interpreta il protagonista, Matilda De Angelis, invece è Caterina da Cremona, un personaggio fittizio che intreccerà una relazione col genio italiano. Tra gli attori presenti anche Giancarlo Giannini, nel ruolo di Andrea del Verrocchio, e, giovanissimo ...

Advertising

RaiUno : A chi piacerebbe imparare a scrivere come icniV ad odranoeL? Vi forniamo il tutorial di #PieroAngela ?? #Leonardo… - alssosaa : RT @profceIentano: Mi dispiace per l'uscita di Leonardo, sappiamo tutti chi sarebbe dovuto uscire al suo posto. #Amici20 - Mimmaaaaaa1 : RT @profceIentano: Mi dispiace per l'uscita di Leonardo, sappiamo tutti chi sarebbe dovuto uscire al suo posto. #Amici20 - Cocochanelll12 : RT @profceIentano: Mi dispiace per l'uscita di Leonardo, sappiamo tutti chi sarebbe dovuto uscire al suo posto. #Amici20 - JoIloveJu : RT @profceIentano: Mi dispiace per l'uscita di Leonardo, sappiamo tutti chi sarebbe dovuto uscire al suo posto. #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo chi Matilda De Angelis a Movie Mag Mercoledì 31 marzo, alle ore 22.55, a "MovieMag" parleremo di giovani certezze, di chi sapeva raccontare i bambini e di cinema per ragazzi. A Luigi Comencini è dedicato il nostro ... Sanremo e "Leonardo"...

Scatta la rivoluzione Juventus: ecco chi arriva e chi andrà via Chi parte e chi resta In porta Wojciech Szczesny è l'unico di restare con Gigi Buffon dato in ... In difesa conferma assoluta per Matthijs de Ligt e il veterano Leonardo Bonucci con Giorgio Chiellini ...

Bernabei su Leonardo: «Nessun obbligo di verità. Chi fa fiction può ricamare» Corriere della Sera Leonardo da Vinci, quanto vale la statua del Cavallo di Milano e cosa rappresenta Come tutte le opere di Leonardo da Vinci è difficile fare una stima del valore della statua equestre di Milano. C’è però chi ha cercato di completare la più grande incompiuta della storia del genio ...

Scatta la rivoluzione Juventus: ecco chi arriva e chi andrà via La Juventus si prepara ad una rivoluzione ma con Pirlo in panchina. I sogni di mercato portano ai nomi di Pogba e Aguero ma ci sono tanti altri elementi in arrivo e in partenza ...

Mercoledì 31 marzo, alle ore 22.55, a "MovieMag" parleremo di giovani certezze, disapeva raccontare i bambini e di cinema per ragazzi. A Luigi Comencini è dedicato il nostro ... Sanremo e ""...parte eresta In porta Wojciech Szczesny è l'unico di restare con Gigi Buffon dato in ... In difesa conferma assoluta per Matthijs de Ligt e il veteranoBonucci con Giorgio Chiellini ...Come tutte le opere di Leonardo da Vinci è difficile fare una stima del valore della statua equestre di Milano. C’è però chi ha cercato di completare la più grande incompiuta della storia del genio ...La Juventus si prepara ad una rivoluzione ma con Pirlo in panchina. I sogni di mercato portano ai nomi di Pogba e Aguero ma ci sono tanti altri elementi in arrivo e in partenza ...