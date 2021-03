Juve, Buffon squalificato per un turno: accolto ricorso della Procura (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA - Una giornata di squalifica per Gianluigi Buffon . La Corte federale d'appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, infliggendo una giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA - Una giornata di squalifica per Gianluigi. La Corte federale d'appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, haildeltore Federale, infliggendo una giornata di ...

