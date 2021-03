Joao Felix Juventus, “Don Balòn”: maxi operazione per portarlo a Torino (Di martedì 30 marzo 2021) Joao Felix Juventus – La Juventus continua a guardare “avanti”. Infatti i bianconeri starebbero già pensando al possibile colpo da 90 in attacco. Vista l’impossibilità della Juve di arrivare ad uno dei due fenomeno Mbappè e Haaland, i riflettori si sarebbero spostati su Joao Felix. A farne le spese sarebbe Paulo Dybala. Secondo Tuttosport, i bianconeri stanno pensando di inserire la Joya in qualche scambio per arrivare ad altri campioni: tra i nomi valutati c’è quello di Joao Felix, stella dell’Atletico Madrid. Joao Felix Juventus, maxi offerta per portarlo a Torino Rivoluzione in attacco per i bianconeri, anche Alvaro Morata è in dubbio, non solo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 marzo 2021)– Lacontinua a guardare “avanti”. Infatti i bianconeri starebbero già pensando al possibile colpo da 90 in attacco. Vista l’impossibilità della Juve di arrivare ad uno dei due fenomeno Mbappè e Haaland, i riflettori si sarebbero spostati su. A farne le spese sarebbe Paulo Dybala. Secondo Tuttosport, i bianconeri stanno pensando di inserire la Joya in qualche scambio per arrivare ad altri campioni: tra i nomi valutati c’è quello di, stella dell’Atletico Madrid.offerta perRivoluzione in attacco per i bianconeri, anche Alvaro Morata è in dubbio, non solo ...

baronipietroo : @PierinoSuperTru L’Atletico ne ha già tanti attaccanti (suarez, Joao felix bastano e avanzano) - ilsidero : In Italia si sbava (anch'io) dietro ad #Aguero che, senza dubbio, in Serie A sarebbe devastante. Aguero, Ibra, Ri… - 1987_Lorenza : RT @LittlePrinceCm8: Joao Felix per Dybala? Grande, grandissimo SI. - 75_franz6 : Pagato 120 Milioni Joao Felix, adesso ne vogliono almeno 150... ?????? - Cristopher_2015 : @Gazzetta_it Ma la Juve cosaaa? Juve su Aguero, Aourer, Kean, Joao Felix, ahahahahahah bastaaaaa -