Italia U21 | il ct Nicolato | “Contenti di essere ai quarti | ce la giocheremo”

Leggi su sportface

(Di martedì 30 marzo 2021) “Oggi allestire la squadra era difficile, solo l’abnegazione dei ragazzi lo ha reso possibile. Avevamo la rosa ridotta all’osso e non era facile affrontarla con questa pressione. Siamodiarrivati ai, non era scontato per quanto affrontato negli ultimi due anni: ce lacome sempre”. Queste le parole del ct Paolodopo la qualificazione alla fase finale dell’Europeo under 21 conquistata grazie alla vittoria sulla Slovenia. “Estendo i complimenti allo staff che in questi due anni ha lavorato duramente – prosegue alla Rai – Espulsione di Marchizza? Ho già parlato e rimango di quell’idea. Mi dispiace per il ragazzo, forse questo era il metro e noi non siamo stati capaci di capirlo”. SportFace.