Italia-Slovenia | Marchizza espulso per la seconda volta in tre partite

(Di martedì 30 marzo 2021) Riccardocontinua ad essere protagonista sfortunato degli Europei under 21. Il difensore dello Spezia, di proprietà del Sassuolo, è stato infattiper doppia ammonizione nel finale di. Un’espulsione che appare severa, ma che soprattutto rappresenta un dato statistico quasi clamoroso:infatti non aveva giocato per squalifica contro la Spagna, proprio perchè era statoall’esordio contro la Repubblica Ceca. Due rossi in trequindi per, sicuramente ingenuo ma anche poco fortunato con gli episodi in questa manifestazione continentale e ora costretto a saltare per squalifica il quarto di finale. SportFace.