Il governo dei migliori porti in classe i migliori docenti per i nostri studenti (Di martedì 30 marzo 2021) La vera domanda è quanto siamo disponibili a derogare sul merito per il mero consenso elettorale? Quanto vale l'istruzione dei nostri figli? Per noi del MoVimento 5 Stelle è tutto. La domanda che dobbiamo porci è: quali insegnanti vogliamo selezionare nella scuola pubblica per i nostri figli? Sono certa che il "governo dei migliori" vorrà selezionare i "migliori" anche per la Scuola. Ho già, giorni addietro, rappresentato al Ministro Bianchi la nostra visione della scuola e la posizione rispetto alle procedure di reclutamento. Inoltre ho portato ai tavoli proposte risolutive rispetto alle richieste urgenti del Paese: avvio dell'anno scolastico e immissioni in ruolo. Ho anche ipotizzato una soluzione per l'immissione in ruolo di ulteriori precari rispetto a quelli che ...

