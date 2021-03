Genoa, Criscito: “Vogliamo la salvezza, Ballardini ha un merito. Strootman? Modello anche per me” (Di martedì 30 marzo 2021) Il nuovo Genoa di Davide Ballardini sta davvero volando in Serie A.A +11 dalla zona retrocessione, i rossoblù dopo un inizio di stagione a dir poco thriller hanno trovato la via della rinascita grazie al tecnico Davide Ballardini e anche all'arrivo in rosa di un profilo come quello di Kevin Strootman. Il capitano del Genoa, Domenico "Mimmo" Criscito, ha rilasciato un'intervista a LaGazzetta dello Sport"dove ha ripercorso la propria avventura al Grifone fino a oggi, parlando poi del suo compagno di squadra olandese ex Roma e Marsiglia e della cura Ballardini, che sta permettendo alla compagine ligure di proseguire un finale di stagione sereno. Di seguito le parole del trentaquattrenne difensore.VIDEO Genoa, Preziosi: ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Il nuovodi Davidesta davvero volando in Serie A.A +11 dalla zona retrocessione, i rossoblù dopo un inizio di stagione a dir poco thriller hanno trovato la via della rinascita grazie al tecnico Davideall'arrivo in rosa di un profilo come quello di Kevin. Il capitano del, Domenico "Mimmo", ha rilasciato un'intervista a LaGazzetta dello Sport"dove ha ripercorso la propria avventura al Grifone fino a oggi, parlando poi del suo compagno di squadra olandese ex Roma e Marsiglia e della cura, che sta permettendo alla compagine ligure di proseguire un finale di stagione sereno. Di seguito le parole del trentaquattrenne difensore.VIDEO, Preziosi: ...

