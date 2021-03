(Di martedì 30 marzo 2021)raddoppia il suo interesse per il. Secondo quanto riporta ladello Sport infatti dopo Mattia Zaccagni, che sarà il sostituto di Fabian Ruiz nel caso dovesse andarsene, il ds del Napoli sarebbe interessatoa Antoninper coprire l’uscita di Bakayoko che non verrà riscattato dal Chelsea.ha presentato una prima offerta al club veneto di 10 milioni di euro per Zaccagni e i due club hanno ben presto trovato l’intesa: per fine stagione si aspetta l’ok del giocatore. E lo stesso dirigente è pronto a presentare un’offerta simile perL'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Gazzetta: #Giuntoli vuole anche #Barak dal #Verona Il ds del Napoli ha già trovato l’intesa per Zaccagni e punta a… - CalcioNapoli24 : - napolista : Gazzetta: #DeLaurentiis e #Giuntoli vogliono che il nuovo allenatore si affidi a #Meret L’addio di Gattuso a fine… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Giuntoli pronto ad investire su Junior Firpo, piace anche Dimarco - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, nel mirino Senesi, ecco il prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Giuntoli

ilnapolista

ha presentato una prima offerta al club veneto di 10 milioni di euro per Zaccagni e i due club hanno ben presto trovato l'intesa: per fine stagione si aspetta l'ok del giocatore. E lo stesso ...Stando a quanto riporta ladello Sport,ha già trovato l'accordo con la dirigenza del Verona però, prima di concludere, lo stesso Zaccagni vuole aspettare la fine della stagione ...De Laurentiis punterebbe ad incassare dai 100 ai 110 milioni dalle cessioni del difensore senegalese e di Fabian Ruiz, che piace all'Atletico Madrid ...Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, però, Fabian Ruiz vuole tornare in Liga e ha rifiutato di prolungare il contratto in scadenza 2023 nonostante a Napoli stia bene. Intanto Giuntoli si sta cautela ...