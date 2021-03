Fiona May: "Serve il pugno duro contro il razzismo sui social" (Di martedì 30 marzo 2021) Fiona May parla di razzismo e di tante altre cose in una intervista alla Stampa. Per anni è stata una delle pochissime atlete nere a vestire l’azzurro. E dall’alto della sua esperienza passata e presente avverte, adesso che gli stadi sono vuoti: “Oggi il razzismo si manifesta in forme sottili e subdole, la sostanza però non cambia. Servono misure drastiche. Si è semplicemente spostato, sui social network per esempio: in questi mesi ho letto cose terribili. Credo sia necessario intervenire con il pugno duro”. La May propone anche una soluzione: “Una sorta di Daspo sui social: ormai sono come droghe e alcune persone si disperano se restano per poche ore senza Facebook, Twitter o Instagram, figurarsi per mesi. Ma è una misura che non si può rimandare. Lo stesso vale per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021)May parla die di tante altre cose in una intervista alla Stampa. Per anni è stata una delle pochissime atlete nere a vestire l’azzurro. E dall’alto della sua esperienza passata e presente avverte, adesso che gli stadi sono vuoti: “Oggi ilsi manifesta in forme sottili e subdole, la sostanza però non cambia. Servono misure drastiche. Si è semplicemente spostato, suinetwork per esempio: in questi mesi ho letto cose terribili. Credo sia necessario intervenire con il”. La May propone anche una soluzione: “Una sorta di Daspo sui: ormai sono come droghe e alcune persone si disperano se restano per poche ore senza Facebook, Twitter o Instagram, figurarsi per mesi. Ma è una misura che non si può rimandare. Lo stesso vale per ...

