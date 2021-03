Fiction con Claudio Gioè | ultima puntata

(Di martedì 30 marzo 2021) Si chiude la stagione dellaconportando a casa un ottimo risultata su tutta la linea. Gli ascolti di Màkari si sono tenuti sempre sulla stessa media, ieri sera ” La fabbrica delle stelle” ha chiuso con 6.451.000 telespettatori per uno share del 26,3%.Con un successo così è sicuro che la seconda stagione si farà, le premesse ci sono tutte. Cosa è successo nell’dellacon? Sempre alle prese con problemi di liquidità, il personaggio della, interpretato da, accetta di fare da guardia del corpo per una attrice e regista Gea, ma come copertura usa la professione di addetto stampa. Saverio è assunto dalla di lei sorella ...

Trionfo di ascolti anche per l'ultima puntata di Màkari, la fortunata fiction con Claudio Gioè in quattro puntate, che ha riscosso un incredibile riscontro in termini di ascolti (ieri sera ha appassionato 6.451.000 spettatori pari al 26.3% di share). Ma la seconda stagione si farà. Tarallo ha aggiunto: Garko e la Grimaldi avrebbero voluto rendere pubblico il proprio vero orientamento sessuale, in contrasto con i personaggi che interpretavano. Ma il pubblico delle fiction non era pronto.