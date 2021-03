Eni: firma memorandum d’intesa su collaborazione con Zhejiang Energy (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Eni e la società cinese Zhejiang Energy hanno firmato oggi un memorandum of Understanding (MoU) sulla cooperazione strategica nel settore energetico. Il MoU, si legge in una nota, stabilisce un quadro di cooperazione volto a facilitare iniziative congiunte tra Eni e Zhejiang Energy in tutta la catena del valore del gas e del Gnl in Cina e a livello internazionale. Il MoU si basa sull’obiettivo condiviso dalle società di promuovere una riduzione delle emissioni favorendo il passaggio dal carbone al gas nella produzione di energia elettrica. Le iniziative identificate nel MoU vanno dallo sviluppo di un accordo di fornitura di Gnl a lungo termine alla partecipazione congiunta in progetti di gas/Gnl. Usare il gas per produrre elettricità al posto del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Eni e la società cinesehannoto oggi unof Understanding (MoU) sulla cooperazione strategica nel settore energetico. Il MoU, si legge in una nota, stabilisce un quadro di cooperazione volto a facilitare iniziative congiunte tra Eni ein tutta la catena del valore del gas e del Gnl in Cina e a livello internazionale. Il MoU si basa sull’obiettivo condiviso dalle società di promuovere una riduzione delle emissioni favorendo il passaggio dal carbone al gas nella produzione di energia elettrica. Le iniziative identificate nel MoU vanno dallo sviluppo di un accordo di fornitura di Gnl a lungo termine alla partecipazione congiunta in progetti di gas/Gnl. Usare il gas per produrre elettricità al posto del ...

