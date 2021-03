Bocciatura a Fine Anno: Nonostante La DaD, Quest’Anno è Permessa (Di martedì 30 marzo 2021) Se lo scorso Anno il Ministero dell’Istruzione aveva concesso la promozione a tutti gli studenti, anche quelli con gravi insufficienze, nel 2021 sarAnno permesse le bocciature. La decisione finale spetterà, ... Leggi su youreduaction (Di martedì 30 marzo 2021) Se lo scorsoil Ministero dell’Istruzione aveva concesso la promozione a tutti gli studenti, anche quelli con gravi insufficienze, nel 2021 sarpermesse le bocciature. La decisione finale spetterà, ...

bonanniandrea1 : @repubblica A due mesi dalla fine dell'anno scolastico può stare tranquillamente assente da qui in avanti senza rischio di bocciatura... - SWEATXZYN : @cvnyonwalls alla prima ora ho una interrogazione molto importante e se anche so che al 50% non prende me sto davve… -