Bimba di 3 anni cade in acqua | portata in ospedale con l' eliambulanza

(Di martedì 30 marzo 2021) Tanta paura in piazza Alpini a Pisogne martedì mattina, verso le 11.50. Una bambina di 3è caduta nelle acque del Sebino mentre stava dando da mangiare ai cigni. Fortunatamente, in quel punto l'...

Advertising

_Carabinieri_ : 'Perché è stato ucciso un carabiniere? Loro devono proteggerci'. È la domanda di Sara, 7 anni, di fronte all’uccisi… - meb : In #Myanmar l’ultima vittima è una bimba di 7 anni. Dopo il colpo di stato sono stati uccisi 261 civili innocenti.… - Avvenire_Nei : Decine di manifestanti uccisi dall’esercito, tra loro una bimba di 5 anni - IannielloVitto2 : RT @_Carabinieri_: 'Perché è stato ucciso un carabiniere? Loro devono proteggerci'. È la domanda di Sara, 7 anni, di fronte all’uccisione d… - vittopoto : RT @_Carabinieri_: 'Perché è stato ucciso un carabiniere? Loro devono proteggerci'. È la domanda di Sara, 7 anni, di fronte all’uccisione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anni

Ottopagine

Tanta paura in piazza Alpini a Pisogne martedì mattina, verso le 11.50. Una bambina di 3è caduta nelle acque del Sebino mentre stava dando da mangiare ai cigni. Fortunatamente, in quel punto l'acqua è bassa ed è stata subito soccorsa. Vista la giovanissima età, sul posto è comunque ......di una mera coincidenza oppure potrebbe essere la fine di una storia che dura ormai da 16, ma ... La giovane(russa) venne trovata in un campo nel 2005 : sarà tutta una coincidenza? Nessuno ha ...È all’esame della Procura di Palermo un caso denunciato ai carabinieri da una coppia di Marsala che vive ad Alcamo e riguarda un bambino di poco più di due ...Mercoledì 31 aprile una diretta web, per iniziativa dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned), mostra materiali di solito non esposti ...