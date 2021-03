Volley femminile, Playoff Serie A1: Monza parte bene, stesa Chieri in gara-1 dei quarti di finale (Di lunedì 29 marzo 2021) Monza incomincia al meglio la propria avventura nei Playoff scudetto della Serie A1 di Volley femminile. Le brianzole hanno sconfitto Chieri con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-18) nella gara-1 dei quarti di finale e si sono così portate a metà dell’opera, visto che servono due successi per accedere alla semifinale contro la vincente di Novara-Perugia (1-0). Le ragazze di coach Gaspari, terze in regular season e ammesse di diritto a questa fase del torneo, hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco contro le piemontesi, seste in campionato e qualificatesi grazie al forzato forfait di Casalmaggiore. La partita è stata a senso unico, con le padrone di casa mai in difficoltà e brave a imporsi col massimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021)incomincia al meglio la propria avventura neiscudetto dellaA1 di. Le brianzole hanno sconfittocon un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-18) nella-1 deidie si sono così portate a metà dell’opera, visto che servono due successi per accedere alla semicontro la vincente di Novara-Perugia (1-0). Le ragazze di coach Gaspari, terze in regular season e ammesse di diritto a questa fase del torneo, hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco contro le piemontesi, seste in campionato e qualificatesi grazie al forzato forfait di Casalmaggiore. La partita è stata a senso unico, con le padrone di casa mai in difficoltà e brave a imporsi col massimo ...

Volley femminile, sconfitta in casa della Triestina per la Bleuline Libertas ForlìToday

Playoff Serie A1 femminile volley, tanto equilibrio ma gara-1 va a Monza: Chieri battuta in tre set Tanto equilibrio fino alla metà di ciascuno dei tre set, poi Monza prende il sopravvento e porta a casa una vittoria fondamentale perché inaugura al meglio la serie dei quarti di finale dei playoff di ...

