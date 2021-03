Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 12 | 10

(Di lunedì 29 marzo 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e oggi più di mezza Italia in zona rossa che l’abbia toscane Val d’Aosta si aggiungono le altre nove regioni già in lockdown a metà aprile una verifica sulle misure restrittive gli enti locali incontrano oggi il governo sul piano vaccinale al vertice il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini Avverti governatori nessuna regione può acquistare Vaccini da sola il tasso di positività Nazionale risale al 7,2% altri 297 morti in forza europeo per i vaccini breton prevede l’immunità di gregge a metà luglio il passaporto sanitario europeo da giugno Dentro la caserma tutti sapevano fino al comandante l’accusa nei confronti di colleghi e superiori messa a verbale da Giuseppe Montella l’appuntato arrestato insieme ad altri cinque carabinieri in servizio ...

Tra l'altro si registra un dato importantissimo: nessuna vittima per il virus nelle24 ore, non accadeva da sei mesi . I medici londinesi parlano di risultato 'fantastico' notando la parallela ...La città australiana di sarà in per i prossimi tre giorni per la scoperta di un focolaio locale di sette casi di . A gennaio la capitale dello stato del Queensland, che ha oltre due milioni di ...Sei i cani sono i migliori amici dell’uomo è (anche) perché ci aiutano a far cose che mai potremmo senza il loro aiuto. Il fiuto dei cani è il miglior alleato delle forze dell’ordine, capace di scovar ...Prosegue la marcia in salita la crescita del contagio da Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 27 nuovi casi positivi a fronte di 61 persone sottoposte a tampone (nel ...