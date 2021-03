Trattore si ribalta e lo travolge | arrivano i soccorsi | poi la corsa in ospedale

(Di lunedì 29 marzo 2021) I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:00 circa a Belmonte Piceno per unto che ha travolto il conducente. Sul posto la squadra di Fermo che ha sollevato il mezzo agricolo e ...

Advertising

LuciaMosca1 : (Belmonte Piceno, trattore si ribalta: ferito agricoltore) Segui su: La Notizia - - rivieraoggi : Trattore si ribalta a Belmonte Piceno, soccorso agricoltore - Ettore572 : RT @YouTvrs: Trattore si ribalta, agricoltore soccorso dall'#Eliambulanza - - YouTvrs : Trattore si ribalta, agricoltore soccorso dall'#Eliambulanza - - lanuovariviera : Si ribalta il trattore, agricoltore soccorso dall'eliambulanza -

Ultime Notizie dalla rete : Trattore ribalta

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:00 circa a Belmonte Piceno per unribaltato che ha travolto il conducente. Sul posto la squadra di Fermo che ha sollevato il mezzo agricolo e liberato la persona affidandola alle cure dei sanitari. L'infortunato è stato ...BELMONTE PICENO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:00 circa a Belmonte Piceno per unribaltato con una persona ribaltata. Sul posto la squadra dei Vigili del FUoco di Fermo ha sollevato il mezzo agricolo e liberato la persona affidandola alle cure dei sanitari. L'infortunato ...Incidente agricolo nel territorio comunale di Belmonte Piceno nel corso della mattinata di lunedì 29 marzo: un uomo di circa 60 anni è infatti rimasto ferito a seguito del ribaltamento di un trattore.BELMONTE PICENO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 11 circa del 29 marzo a Belmonte Piceno per un trattore ribaltato con una persona ribaltata.