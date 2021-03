Senigallia | padre spara al figlio 27enne e lo uccide

(Di lunedì 29 marzo 2021) Un uomo hato aldi 27 anni,ndolo, durante una lite avvenuta in una casa isolata alla periferia di(Ancona). È successo intorno alle 17:30 di lunedì 29 marzo. Pur gravemente ferito, il giovane è riuscito a chiamare i soccorsi, e si è levata in volo l'eliambulanza, che però è stata richiamata, quando i sanitari del 118 giunti sul posto hanno constatato la morte della vittima. Indagano i carabinieri che stanno interrogando il

Lite sfocia nel sangue nella periferia di, in provincia di . Intorno alle 17.30 di oggi, un uomo di 73 anni ha ucciso il figlio. ...i carabinieri stanno indagando e hanno sentito il. ...Tragedia familiare ain provincia di Ancona, dove un anziano signore di 73 anni, dopo una lite con il figlio 27enne, ha preso una pistola e gli ha sparato. Il giovane non ce l'ha fatta, il colpo infittogli al ...Sparatoria in una casa a Senigallia. Ci sarebbe una vittima. Secondo le prime informazione un padre sparato e ucciso il figlio di 26 anni. Ecco cosa sta accadendo. Sul posto sono arrivate ...SENIGALLIA - Sparatoria in una casa a Senigallia ... Indagano i carabinieri che stanno interrogando il padre. Il ferimento mortale avrebbe testimoni. Potrebbe infatti avere assistito uno o più ...