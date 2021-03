Old Cataract Hotel | sulle orme di Agatha Christie e Assassinio sul Nilo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo 84 anni dalla pubblicazione del romanzo Poirot sul Nilo, ecco che torna sul grande schermo una nuova pellicola tratta dal libro, Assassinio sul Nilo con Kenneth Branagh che per la seconda volta veste i panni dell’investigatore Hercule Poirot. Le riprese del film, iniziate a settembre 2019 nei Longcross Studios in Inghilterra, sono proseguite in Egitto, dove la scrittrice ha soggiornato per un anno alla ricerca della trama perfetta.