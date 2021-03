Nel secondo trimestre bollette gas e luce in aumento (Di lunedì 29 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, per il secondo trimestre del 2021, porta a un incremento delle bollette dell’energia per la famiglia tipo in tutela del +3,8% per l’elettricità e del +3,9% per il gas. In termini di impatto sul consumatore, per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021) sarà di circa 517 euro, con una variazione del -0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un risparmio di circa 4 euro su base annua. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sarà di circa 966 euro, con una variazione del -5,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un risparmio di circa 52 euro su base annua. La ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, per ildel 2021, porta a un incremento delledell’energia per la famiglia tipo in tutela del +3,8% per l’elettricità e del +3,9% per il gas. In termini di impatto sul consumatore, per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021) sarà di circa 517 euro, con una variazione del -0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un risparmio di circa 4 euro su base annua. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sarà di circa 966 euro, con una variazione del -5,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un risparmio di circa 52 euro su base annua. La ...

Advertising

fattoquotidiano : BIRMANIA Secondo il sito d’informazione Myanmar Now, in poche ore nel Paese sono state ammazzate 104 persone - RaiTre : 'Una rete di chilometri di gallerie scavate nel tufo tra il secondo e il quinto secolo, sepolture essenziali ricava… - AmiciUfficiale : Apre la seconda prova Leonardo con il classico intramontabile 'Nel blu dipinto di blu'! Merita il secondo punto?… - MLipperi : @revneD88 Aggiungerei anche #Cartabellotta e @gimbe, secondo loro la primavera non aiuta e le cure domiciliari aiut… - Fransko95 : @AVigevano È palesamente in crisi, se Perugia non si fosse autodistrutta nel secondo set toccando meno del 20% in a… -