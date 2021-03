Màkari, Suleima: la storia dell’attrice Ester Pantano (Di lunedì 29 marzo 2021) Il suo è uno dei personaggi più importanti della nuova fiction Rai che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Da piccola si era data alla musica, ma i suoi sogni erano ben altri L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 29 marzo 2021) Il suo è uno dei personaggi più importanti della nuova fiction Rai che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. Da piccola si era data alla musica, ma i suoi sogni erano ben altri L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

altrogiornorai1 : “Ho nel cuore il personaggio di Suleima in modo volento” Ester Pantano racconta i tratti comuni con il personaggio… - Nadiaf17_ : RT @carlopalomar: Questa sera facciamo l’ultimo tuffo nel paradiso di Màkari ?? L’appuntamento per l’ultima puntata è alle 21.25 su @RaiUn… - Mura72Claudia : RT @carlopalomar: Questa sera facciamo l’ultimo tuffo nel paradiso di Màkari ?? L’appuntamento per l’ultima puntata è alle 21.25 su @RaiUn… - IlVoloversInter : RT @carlopalomar: Questa sera facciamo l’ultimo tuffo nel paradiso di Màkari ?? L’appuntamento per l’ultima puntata è alle 21.25 su @RaiUn… - bruerne : RT @carlopalomar: Questa sera facciamo l’ultimo tuffo nel paradiso di Màkari ?? L’appuntamento per l’ultima puntata è alle 21.25 su @RaiUn… -