L’inutile faida tra i due deboli partiti indipendentisti scozzesi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Prima di Nicola Sturgeon, a Edimburgo regnava Alex Salmond. Fino al 2014 è lui il dominus dello Scottish National Party (Snp) e quindi della politica scozzese. Poi, dopo la sconfitta per un soffio al referendum d’indipendenza, passa lo scettro e ripiega al Parlamento inglese di Westminster, prima d’essere travolto tre anni fa da accuse di molestie sessuali. Salmond è stato assolto, ma lo scandalo ha avuto strascichi dentro il palazzo: il politico ha fatto causa al governo scozzese e ha ottenuto un risarcimento da mezzo milione di sterline. Anche davanti a una commissione parlamentare, Sturgeon ha dovuto difendersi per sei ore. Ha dovuto rispondere di violazioni del «codice ministeriale» per come il suo gabinetto ha gestito il caso. Non avrà fatto pressioni sulle indagini, ma l’opposizione le rinfaccia di non essere stata imparziale. Si possono leggere ragioni politiche dietro ...