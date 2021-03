La protesta di don Giulio Mignani | “Se non posso benedire le coppie omosessuali | allora non benedico neppure le palme”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Quanto a sorprese, donne sa qualcosa: perché è quello che riserva ai parrocchiani ogni volta che si entra nella sua chiesa, come ha fatto ieri per la comunità di Bonassola, piccolo paesino della provincia di La Spezia. “Se nonleformate da persone dello stesso sesso,none ramoscelli d’olivo”, ha detto durante l’omelia della messa della Domenica delle, spiegando proprio quanto la benedizione dellesia “collegata alla processione in ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Non potendo fare tale processione, a motivi delle norme anti-Covid – ha sottolineato – personalmente ritengo non abbiasenso...

... tanto ha fatto: ieri 28 marzo, domenica delle Palme, il prete ha messo in pratica la...a vietare la benedizione ad una coppia che si ama solo perché omosessuale?' chiede provocatoriamente...Giulio, che più volte si è schierato a favore delle famiglie arcobaleno, ha spiegato la suadurante l'omelia della messa della Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa per i ...Bonassola (La Spezia): parroco don Giulio Mignani non benedice le palme per protesta contro la non benedizione alle coppie gay.Il parroco di un paesino in provincia di La Spezia, Bonnassola, si è rifiutato di benedire i simboli della Domenica delle Palme, che apre la ...