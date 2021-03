(Di lunedì 29 marzo 2021) Ennesima aggressione ai danni di undi FdI: stavolta l’episodio si è consumato a Genova, con modalità particolarmente preoccupanti. La vittima, infatti, era in strada quando l’aggressore, poi identificato in un 28enne un esponente del centro sociale, lo ha riconosciuto dalla macchina, si è fermato e lo ha colpito,ndogli ilcon un pugno. L’aggressione a Genova deldi FdI Il fatto si è verificato in pieno giorno, intorno alle 17. Ildi FdI, un 40enne, stava aspettando l’autobus, quando il 28enne, che era in macchina con la fidanzata, si è fermato. E, al grido di “, te la fai coi”, lo ha colpito ed è fuggito immediatamente. Sul posto, però, si è trovato a passare in quel momento un poliziotto ...

Advertising

SecolodItalia1 : «Infame, stai coi fascisti»: picchiatore del Csoa Zapata rompe il naso a un militante di FdI - Godot42405938 : Sono passati 25 anni dalla prima volta che l’ho sentita e che mi sono emozionato ascoltandola, pensando ad Alessia… - d6e00e857e2340e : @gianluca_ottawa @GiorgiaMeloni @FratellidItalia No è legale solo nel tuo cervello disconnesso e se fa i tuoi e vos… - Silvicina3 : @LiveNoneladUrso E invece ti attacchi al ca66o cara Pina. Parliamo dell omicidio quando e come vogliamo. Tralaltro… - obligyeom : BAMBAM INFAME COSA STAI FACENDO -

Ultime Notizie dalla rete : Infame stai

NapoliToday

'Dico a te' latrò Minosse, sospendendo uno dei suoi brutali giudizi, 'a te che te nepavido in ... e che ora, come più in là forse potrai appurare, è giù a languire nella Cerchiadei ...Il Covid è un virus, credo che abbia nella sua mortale missione anche una specie di sadismo evolutivo. Prima ti illude cheguarendo, poi ti piomba il colpo mortale. Antonio vede ...Un 28enne genovese attivista del centro sociale Zapata di Genova Sampierdarena è stato denunciato ieri dagli agenti delle volanti per aver rotto il naso con un pugno a un 40enne militante in Fratelli ...La vittima, ora militante di Fratelli d'Italia, in passato avrebbe frequentato lo stesso centro sociale dell'aggressore ...