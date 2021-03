Il default del fondo Archegos fa crollare Nomura e Credit Suisse (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua a fare danni sui mercati di tutto il mondo il default del fondo statunitense Archegos. Venerdì ha fatto chiudere ViacomCBS e Discovery in calo del 27%, mentre oggi le vittime più evidenti del crac sono Nomura e Credit Suisse. Il colosso bancario giapponese ha perso il 16% a Tokyo e ha affermato in una dichiarazione che l’importo stimato del suo Credito nei confronti di un non-definito cliente statunitense era di circa 2 miliardi di dollari. Credit Suisse è invece in ribasso di oltre il 13% e ha reso noto che, sebbene sia prematuro quantificare l’entità della sua perdita, potrebbe essere “molto significativa per i risultati del primo trimestre”. Il sell off sui titoli è scattato perchè l’hedge fund ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua a fare danni sui mercati di tutto il mondo ildelstatunitense. Venerdì ha fatto chiudere ViacomCBS e Discovery in calo del 27%, mentre oggi le vittime più evidenti del crac sono. Il colosso bancario giapponese ha perso il 16% a Tokyo e ha affermato in una dichiarazione che l’importo stimato del suoo nei confronti di un non-definito cliente statunitense era di circa 2 miliardi di dollari.è invece in ribasso di oltre il 13% e ha reso noto che, sebbene sia prematuro quantificare l’entità della sua perdita, potrebbe essere “molto significativa per i risultati del primo trimestre”. Il sell off sui titoli è scattato perchè l’hedge fund ...

Allarme utili per Credit Suisse e Nomura dopo il default di un hedge fund USA Credit Suisse, Nomura ed altre banche internazionali sono esposte alla crisi di un hedge fund USA ancora anonimo. È già allarme per gli utili del primo trimestre, e titoli crollano in Borsa. La crisi ...

