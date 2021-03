Flavio Insinna consola alla fine del programma la campionessa dell’Eredità (Di lunedì 29 marzo 2021) Vediamo di capire insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera per quanto riguarda l’Eredità condotta da Flavio Insinna. Flavio Insinna cerca di tirare su di morale la campionessaIl programma che va in onda tutte le sere prima del Tg1 come sappiamo è quello condotto in modo egregio da Flavio Insinna, ovvero l’Eredità. Cerchiamo di capire però, come mai ieri sera il padrone di casa ha dovuto consolare la campionessa in gara. Flavio Insinna la consola Ieri sera nell’appuntamento quotidiano per quanto riguarda il game show di Rai 1 è arrivata alla ghigliottina finale dell’Eredità la ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Vediamo di capire insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera per quanto riguarda l’Eredità condotta dacerca di tirare su di morale laIlche va in onda tutte le sere prima del Tg1 come sappiamo è quello condotto in modo egregio da, ovvero l’Eredità. Cerchiamo di capire però, come mai ieri sera il padrone di casa ha dovutore lain gara.laIeri sera nell’appuntamento quotidiano per quanto riguarda il game show di Rai 1 è arrivataghigliottina finalela ...

