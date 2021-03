Fabrizio Corona e il compleanno in carcere: “Quello che mi avete fatto è imperdonabile” (Di lunedì 29 marzo 2021) Fabrizio Corona compie 47 anni e sul social lo staff pubblica un post di auguri con la didascalia: “Quello che mi avete fatto è imperdonabile” Sul profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi, che oggi compie 47 anni, continua la protesta per la decisione dei giudici. Da lunedì scorso Fabrizio Corona è di nuovo in carcere, dopo la revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza dei domiciliari. E proprio oggi sul suo account, gestito dallo staff dell’ex fotografo, è stato pubblicato un post con una foto che lo ritrae imbavagliato e la didascalia che recita così: “47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. ‘Quello che mi avete fatto è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021)compie 47 anni e sul social lo staff pubblica un post di auguri con la didascalia: “che mi” Sul profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi, che oggi compie 47 anni, continua la protesta per la decisione dei giudici. Da lunedì scorsoè di nuovo in, dopo la revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza dei domiciliari. E proprio oggi sul suo account, gestito dallo staff dell’ex fotografo, è stato pubblicato un post con una foto che lo ritrae imbavagliato e la didascalia che recita così: “47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. ‘che miè ...

