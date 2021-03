Ever Given in navigazione nel Grande lago amaro: il Canale di Suez è libero (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Canale di Suez adesso è libero. Nel pomeriggio le autorità egiziane hanno confermato che la nave portacontainer Ever Given è riuscita a tornare completamente a galla, dopo aver bloccato per diversi giorni il Canale e il commercio marittimo internazionale, ed è stata trainata dai rimorchiatori verso il Grande lago amaro. Festeggiamenti durante le operazioni di rimorchio per trasportare al largo il cargo che ha rischiato di paralizzare buona parte dell’economia mondiale: adesso, resta vivo il dibattito sulla sicurezza nel Canale di Suez, teatro negli ultimi dieci anni di almeno una settantina di incidenti. Fine dell’incubo nel Canale di Suez: adesso è ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildiadesso è. Nel pomeriggio le autorità egiziane hanno confermato che la nave portacontainerè riuscita a tornare completamente a galla, dopo aver bloccato per diversi giorni ile il commercio marittimo internazionale, ed è stata trainata dai rimorchiatori verso il. Festeggiamenti durante le operazioni di rimorchio per trasportare al largo il cargo che ha rischiato di paralizzare buona parte dell’economia mondiale: adesso, resta vivo il dibattito sulla sicurezza neldi, teatro negli ultimi dieci anni di almeno una settantina di incidenti. Fine dell’incubo neldi: adesso è ...

