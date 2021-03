Euro 2020, stadi pieni in Inghilterra? Si studia il piano (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Inghilterra è fiduciosa sul parziale ritorno dei tifosi allo stadio ad Euro 2020. Huddleston: “Verso la normalità, per un’estate di divertimento” In Inghilterra iniziano i lavori per riportare le persone a vivere le emozioni, quelle forti come Euro 2020. Le disposizioni generali sono di cercare di riaprire almeno parzialmente gli stadi, per una competizioni importante tra Nazioni. Stando al Times, l’Inghilterra avrebbe preso alla lettera le richieste e sta varando un piano per non tenere le porte chiuse. Il ritorno negli stadi è previsto per il 17 maggio, con un ingresso consentito a 10.000 persone. Le misure saranno allentate nel mese successivo se la pandemia lo permetterà. ... Leggi su zon (Di lunedì 29 marzo 2021) L’è fiduciosa sul parziale ritorno dei tifosi alloo ad. Huddleston: “Verso la normalità, per un’estate di divertimento” Ininiziano i lavori per riportare le persone a vivere le emozioni, quelle forti come. Le disposizioni generali sono di cercare di riaprire almeno parzialmente gli, per una competizioni importante tra Nazioni. Stando al Times, l’avrebbe preso alla lettera le richieste e sta varando unper non tenere le porte chiuse. Il ritorno negliè previsto per il 17 maggio, con un ingresso consentito a 10.000 persone. Le misure saranno allentate nel mese successivo se la pandemia lo permetterà. ...

