Ermal Meta e l’amicizia con il concorrente di Amici | Ecco la dedica commovente

Advertising

LaStampa : Mescal per la terza volta in vetta a Sanremo con Ermal Meta - GDS_it : 'Vi racconto il mio Tribù urbana', periodo d’oro per #ErmalMeta: l'artista si racconta su #Rgs… - rmc_official : Volete rivedere l'intervista di Max e @rosariarenna a @MetaErmal??? Eccola qui! #ErmalMeta #TribùUrbana #24marzo… - stelle_cadenti_ : RT @apartetex: Le ricerche di Ermal Meta: - Cristina3606 : RT @sangionotami: sto aspettando troppi featuring: -sangio/madame -Leo/ermal meta -sangio/rkomi ma anche sangio/enula perché io il duetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta

... prima per essere stata fermata dai carabinieri durante il coprifuoco , poi per avere storpiato il nome dei Maneskin e quello di, nominati come artisti con i quali avrebbe desiderato ...Leonardo Lamacchia eliminato ad Amici di Maria De Filippi: il cantante lascia il programma al termine del secondo appuntamento con il serale.commenta l'accaduto in un post sui social che conclude con: 'Eri il più bravo' . Amici di vecchia data e colleghi,e Leonardo Lamacchia si conoscono da tempo. I due si stimano ...Per questo, Ermal Meta ha sottolineato che è convinto che Leonardo sia pronto ad inseguire un altro sogno: anche se quello di Amici non si è realizzato a pieno, ce ne saranno molti alti sulla strada.Nel mentre vediamo le prime parole del cantante dopo l’eliminazione da Amici 20 La lettera di Ermal Meta per Leonardo Lamacchia ha emozionato il web e in molti attendono già una collaborazione. 1 La l ...