Emerson Palmieri: “La concorrenza con Spinazzola in Nazionale mi motiva. E’ un grande giocatore” (Di lunedì 29 marzo 2021) Intervistato da Rai Sport, l’esterno della Nazionale italiana e del Chelsea, Emerson Palmieri, ha parlato della situazione in Nazionale e della concorrenza con Leonardo Spinazzola, che lo motiva molto. Queste le sue parole: “L’Italia? Non ho mai lavorato con un gruppo così. Siamo una famiglia e la gioia di stare insieme la portiamo anche in campo. Stiamo vivendo un periodo difficilissimo, Convivere con il Covid non è facile, ma non solo ovviamente nel mondo del calcio. Sono dieci giorni un po’ così, fra viaggi e tamponi, ma la soddisfazione di entrare in campo e di vincere è la cosa più importante”. Sulla Lituania. “L’energia rimane sempre, siamo un grande gruppo, siamo pronti a vincere la partita pur rispettando gli avversari. Non ci sono partite ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Intervistato da Rai Sport, l’esterno dellaitaliana e del Chelsea,, ha parlato della situazione ine dellacon Leonardo, che lomolto. Queste le sue parole: “L’Italia? Non ho mai lavorato con un gruppo così. Siamo una famiglia e la gioia di stare insieme la portiamo anche in campo. Stiamo vivendo un periodo difficilissimo, Convivere con il Covid non è facile, ma non solo ovviamente nel mondo del calcio. Sono dieci giorni un po’ così, fra viaggi e tamponi, ma la soddisfazione di entrare in campo e di vincere è la cosa più importante”. Sulla Lituania. “L’energia rimane sempre, siamo ungruppo, siamo pronti a vincere la partita pur rispettando gli avversari. Non ci sono partite ...

