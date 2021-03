Draghi incontra le Regioni: “Uscire da questa inattività” (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è tenuto oggi l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e le Regioni dopo l’intervento in Senato in cui il premier ha accusato alcuni governatori di non rispettare le priorità fissate dal Ministero della Salute nella somministrazione dei vaccini. Un messaggio che aveva suscitato le polemiche dei presidenti di Regione, in particolare Luca Zaia e Massimiliano Fredriga, che si sono sentiti accusati ingiustamente. “Soltanto attraverso un sincero rapporto di collaborazione tra Stato Regioni si riuscirà a vincere questa battaglia”, aveva detto il premier. Frase su cui è tornato oggi nell’intervento introduttivo all’incontro. Dal vertice è dunque venuto fuori il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell’attività economica. Draghi ha rinnovato ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è tenuto oggi l’incontro tra il presidente del Consiglio Marioe ledopo l’intervento in Senato in cui il premier ha accusato alcuni governatori di non rispettare le priorità fissate dal Ministero della Salute nella somministrazione dei vaccini. Un messaggio che aveva suscitato le polemiche dei presidenti di Regione, in particolare Luca Zaia e Massimiliano Fredriga, che si sono sentiti accusati ingiustamente. “Soltanto attraverso un sincero rapporto di collaborazione tra Statosi riuscirà a vincerebattaglia”, aveva detto il premier. Frase su cui è tornato oggi nell’intervento introduttivo all’incontro. Dal vertice è dunque venuto fuori il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute ma anche la ripresa dell’attività economica.ha rinnovato ...

