Defoe consiglia Kane | “Se vuole vincere deve lasciare presto il Tottenham”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 29 marzo 2021) Jermain, bandiera storica deled ex attaccante della Nazionale inglese, hato l’attuale stella degli Spurs, Harry, sul fatto che sedebbail. Queste le sue parole a TalkSPORT: “? E’ uno degli attaccanti più forti e completi d’Europa. E’ chiaro che punta agrandi trofei, ci era andato vicino nel 2019 con la finale di Champions con il Liverpool. Ma sedei trofei, Harryquanto prima gli Spurs. Lo so, che non dovrei essere io a dirglielo, visto che sono legato alcome lo è lui. Ma se per me ilera un ...