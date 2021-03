Covid, Protezione civile: 'Basta classifiche sui vaccini, serve usarli' (Di lunedì 29 marzo 2021) Sui vaccini 'non fermiamoci ai numeri, ma utilizziamoli per fare un salto in avanti'. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, a Genova per l'apertura del maxi - hub vaccinale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Sui'non fermiamoci ai numeri, ma utilizziamoli per fare un salto in avanti'. Lo ha detto il capo della, Fabrizio Curcio, a Genova per l'apertura del maxi - hub vaccinale ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Protezione Curcio: no a classifiche, vacciniamo ... questo il senso delle visite su tutto il territorio del commissario Covid Figliuolo e del capo della Protezione civile Curcio. Al nuovo hub a Fiera Genova, questi invita a "non fermarsi ai numeri:...

Vaccini, Curcio: "Non facciamo classifiche, a noi interessa che si facciano" Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile. oggi a Genova per l'apertura del maxi - ... e rivolgendosi al generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, seduto al suo fianco. "...

Covid, Protezione civile: "Basta classifiche sui vaccini, serve usarli" TGCOM Tornano in servizio le toelettature per animali Ordinanza del presidente della Regione: svolgono un ruolo fondamentale per il benessere degli amici a 4 zampe. D'ora in poi potranno restare aperti ...

Covid, lo studio di Crisanti sugli anticorpi: «Durano fino a 10 mesi» Covid anticorpi durata – Lunedì 29 marzo ... Lo studio sembra stabilire che «la protezione per chi si è contagiato è abbastanza duratura, ma anche che chi si è ammalato nel 2020 potrebbe ...

