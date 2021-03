Così Conte ha rischiato di compromettere il Recovery Fund

(Di lunedì 29 marzo 2021) Una bozza raffazonata, un vaste programme senza reali punti di riferimento, un elenco di intenzioni non corredate dalla necessaria pragmaticità che i tempi stretti richiedevano: ilitaliano è partito zoppicante per gli errori accumulati dalla gestione del governo di Giuseppeche il nuovo esecutivo targato Mario Draghi ora deve risolvere. Le autorità europee, guidate dal vicepresidente della Commissione Valdis InsideOver.

Advertising

fattoquotidiano : MOVIMENTO 5 STELLE Tutti contro il fondatore che ha ribadito il limite “elettorale”. Il timore: ”Così se ne vanno t… - FMCastaldo : 'Sì agli #Eurobond, no al #Mes'. Così diceva 1 anno fa @GiuseppeConteIT . Oggi il Presidente #Draghi conferma il fa… - PIERPARDO : Uso il tuo tweet senza polemica, per provare a fare un ragionamento. Apprezzare l'equilibrio di #Allegri o la leade… - isj135 : RT @sebaquila: Quando CAPIRETE? Sono facce della stessa medaglia, smettete di Giustificarli, smettete di aderire al gioco del 'Lui è Peggio… - LBiglione : @albertoinfelise @matteorenzi Lei sicuramente conduce gli stessi interrogatori anche nei confronti di Scanzi, Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Conte

Il Mattino

Meloni, quindi, "chiede al governo Draghi di segnare una netta discontinuità con: basta con i ...come alla possibilità di frequentare terme, impianti di risalita, riunioni, congressi e ..."Ci sta, Wijnaldum rientra nei profili seguiti dall'Inter: a parametro zero ,da non pagare ci ... magari! Oppure è solo per prendere in giro l'Inter come dice". SPORTEVAI - 29 - 03 - 2021 ...