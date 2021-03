Canale Suez | liberata la nave Ever Given

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canale Suez

È stata in parte disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì neldi. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave si è mossa alle 4.30 di questa mattina. È 'ruotata', ma 'è stata solo ...E' durato poco l'entusiasmo per la 'liberazione' della portacontainer Ever Given , lunga 400 metri, che blocca ildida una settimana e che in mattinata è stata disincagliata . Bel pomeriggio infatti arriva la brutta notizia: a causa de i forti venti , la mastodontica nave è tornata a bloccare il ...La nave Ever Given, da sei giorni di traverso nel canale di Suez, è stata in parte disincagliata. Questo non significa che la situazione sia tornata alla normalità, dal momento che l’enorme cargo è ...Moltissimi animali sono stati coinvolti nel nel blocco del Canale di Suez, attualmente i rischi sono moltissimi ma quello che sicuramente preoccupa di più tutti e in particolar modo gli animalisti son ...