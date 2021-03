Bonomi a sindacati, serve grande patto su riforme per il lavoro (Di lunedì 29 marzo 2021) "Di patti con il sindacato ne abbiamo fatti, come da inizio pandemia per i protocolli di sicurezza. E rinnovando i contratti", come quello "rivoluzionario" dei metalmeccanici. Oggi "dobbiamo fare un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 29 marzo 2021) "Di patti con il sindacato ne abbiamo fatti, come da inizio pandemia per i protocolli di sicurezza. E rinnovando i contratti", come quello "rivoluzionario" dei metalmeccanici. Oggi "dobbiamo fare un ...

