Benvento | Letizia | “Salvezza il nostro scudetto Scampia? Anche lì i ragazzi hanno diritto di sognare come ho fatto io”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 29 marzo 2021) Parola a Gaetano.Ruggisceun leone in gabbia Gaetano, desideroso di tornare in campo per dare il proprio contributo in vista del rush finale di stagione. A confermarlo è lo stesso terzino del Benevento che, ai microfoni di "Ottopagine", ha raccontato i suoi ultimi mesi in giallorosso soffermandosi inoltre sull'iniziativa portata avanti con il fratello Tony che ha permesso adi avere un campo da calcio in cui fare giocare idel posto."Credo sia giusto che i bambini e idiabbiano ildihoio. Dodici anni fa ero lì, su quel campetto. Avevamo solo quello per trascorrere le giornate. Sono felice che abbiano un campo tutto per ...