Baudo | “Vaime primo della classe | triste come tutti gli umoristi’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Era un, un grande, davvero un numero uno: non c’è dubbio”. Pipporicorda così all’Adnkronos l’amico e compagno di tante trasmissioni tv e teatrali, coautore fra l’altro assieme a Jaja Fiastri di “L’uomo che inventò la televisione”, spettacolo andato in scena anche al Sistina di Roma, per la regia di Pietro Garinei, dove il presentatore siciliano ripercorreva la sua lunga carriera in tv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.