Antonio Cannavacciuolo apre tre resort e un ristorante al Sud

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo esser rimastato contagiato dal Covid,decide di ripartire etree unal Sud In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera,si è raccontato tra la guarigione dal Covid e la voglia di rilanciarsi, nonostante il periodo nefasto per i ristoratori. «Il sogno di mio padre Andrea era aprirmi una Ticciano, dove sono nato. Tra pochi mesi succederà, solo che sarò io ad aprirlo a lui, nella casa padronale che ha comprato per me nel 1995. Sono felice di realizzare questo suo desiderio perché è a lui che devo il mio successo. Con me papà ha sempre avuto un rapporto di sfida: “fammi vedere che sai fare”. E io tutto quello che faccio lo faccio per dimostrargli qualcosa» ...