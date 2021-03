Amici, l’amore regna sovrano: tutte le bellissime coppie nate (Di lunedì 29 marzo 2021) Amici 2021, a prescindere dall’indubbio talento dei ragazzi nel canto e nel ballo ( quest’anno più evidente che mai), Maria De Filippi è riuscita nell’impresa titanica di creare più coppie che nel suo format dedicato “Uomini & Donne”. Da Martina e Aka7even a Deddy e Rosa. Da Sangiovanni e Giulia a Enula e Leo (in fieri) non è rimasto praticamente fuori nessuno. E soprattutto, considerato che molte si sono formate ancora prima de serale, ad oggi hanno raggiunto e superato il record di quelle nate nel sopracitato U&D, dove invece alcune sono già scoppiate. Certo, la convivenza forzata in casetta (GF insegna) aiuta l’avvicinamento e la promiscuità, ma non era mai successo in nessuna edizione precedente che ad Amici l’amore fosse tanto imperante e ispirante: ballerine che dedicano coreografie ai ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 marzo 2021)2021, a prescindere dall’indubbio talento dei ragazzi nel canto e nel ballo ( quest’anno più evidente che mai), Maria De Filippi è riuscita nell’impresa titanica di creare piùche nel suo format dedicato “Uomini & Donne”. Da Martina e Aka7even a Deddy e Rosa. Da Sangiovanni e Giulia a Enula e Leo (in fieri) non è rimasto praticamente fuori nessuno. E soprattutto, considerato che molte si sono formate ancora prima de serale, ad oggi hanno raggiunto e superato il record di quellenel sopracitato U&D, dove invece alcune sono già scoppiate. Certo, la convivenza forzata in casetta (GF insegna) aiuta l’avvicinamento e la promiscuità, ma non era mai successo in nessuna edizione precedente che adfosse tanto imperante e ispirante: ballerine che dedicano coreografie ai ...

