VIDEO Ciclismo | highlights Gand-Wevelgem | trionfa van Aert Brillano Nizzolo | Trentin e Colbrelli

E' stata una Gand-Wevelgem molto spettacolare. L'uomo più atteso, Wout van Aert, non ha deluso le aspettative ma gli azzurri si sono messi in grande evidenza. Alle spalle del campione della Jumbo-Visma, infatti, si sono piazzati rispettivamente Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. La gara si è accesa a circa 60 km dal traguardo quando, sfruttando il forte vento, un gruppetto di una ventina di corridori ha preso il largo. All'interno van Aert, Sam Bennett e gli italiani. L'irlandese ha disputato una prova sontuosa nei passaggi sul Kemmelberg ma a 16 km dal traguardo è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema gastrointestinale.

