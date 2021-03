Trattore finisce in un fiume a Potenza | conducente salvato dai vigili del fuoco

(Di domenica 28 marzo 2021) Unè rimasto in balia della forte corrente nell'alveo del torrente Tiera, alla periferia di. Idelsono intervenuti per mettere in salvo il, intrappolato nella ...

mecca_salvatore : RT @USB_Basilicata: POTENZA | Finisce col trattore nel fiume, salvato dai Vigili del fuoco - USB_Basilicata : POTENZA | Finisce col trattore nel fiume, salvato dai Vigili del fuoco - LaSiritide : #Potenza #Basilicata #Vigilidelfuoco 27/03/2021 - Potenza: trattore finisce in un torrente - CiociariaO : #SantElia. Incidente nei campi, 38enne finisce sotto un trattore: elitrasportato d'urgenza - lorenteggio : #bergamo #SCANZOROSCIATE (BG). TRATTORE FINISCE IN UN CORTILE PRIVATO - VIDEO #incidente -

La Siritide

Unè rimasto in balia della forte corrente nell'alveo del torrente Tiera, alla periferia di Potenza. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo il conducente, intrappolato nella ...La forte corrente ha ribaltato il rimorchio mentre ilfortunatamente è rimasto stabile, il conducente bloccato nella cabina invasa parzialmente dall'acqua è stato recuperato dai vigili del ...(Agenzia Vista) Un trattore è rimasto in balia della forte corrente nell'alveo del torrente Tiera, alla periferia di Potenza. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo ...I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti nel torrente Tiera all'altezza del depuratore nel comune di Potenza. I vigili del fuoco arrivati sul ...