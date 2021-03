Serie C, Vibonese-Teramo 3-1: i promossi e bocciati della gara (Di domenica 28 marzo 2021) Vibonese-Teramo nella 33a giornata del campionato di Serie C girone C, termina con il risultato di 3-1 per i rossoblu. Due i rigori battuti nel corso della sfida, che al suo termine permette alla squadra di Roselli di salire in classifica a 31 punti. Il primo tempo di Vibonese-Teramo Assolta la fase di studio, al 6? Costa Ferreira scalda gli scarpini con un colpo da fuori area, con la palla che sorvola la traversa. Due minuti dopo il giovane Spina tenta la sorte anche lui, ma i guantoni di Lewandowski accolgono al meglio la sfera. Nel grande equilibrio, al 29? un’incursione di Bombagi, con l’aiuto di Pinzauti, mette in allarme la difesa della Vibonese, ma Marson trova il modo di proteggere la propria porta. Ma solo un minuto dopo, capitan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)nella 33a giornata del campionato diC girone C, termina con il risultato di 3-1 per i rossoblu. Due i rigori battuti nel corsosfida, che al suo termine permette alla squadra di Roselli di salire in classifica a 31 punti. Il primo tempo diAssolta la fase di studio, al 6? Costa Ferreira scalda gli scarpini con un colpo da fuori area, con la palla che sorvola la traversa. Due minuti dopo il giovane Spina tenta la sorte anche lui, ma i guantoni di Lewandowski accolgono al meglio la sfera. Nel grande equilibrio, al 29? un’incursione di Bombagi, con l’aiuto di Pinzauti, mette in allarme la difesa, ma Marson trova il modo di proteggere la propria porta. Ma solo un minuto dopo, capitan ...

