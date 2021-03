Recovery | Amendola | Bisogna accelerare per consegnare il piano

(Di domenica 28 marzo 2021) ?Ilnazionale di ripresa e resilienza "è all'esame del Parlamento che voterà mozioni d'indirizzo la settimana prossima", spiega il sottosegretario agli Affari europei. In Europa lo stop della Corte tedesca "provocherà qualche ritardo". E a proposito della campagna vaccinale, dice: "A giugno certificato verde digitale per incentivare viaggi e turismo in tranquillità"

Il ministro: «Fiducioso che con campagna di vaccinazione il quadro possa migliorare, ma oggi la situazione non può in nessun modo essere sottovalutata».
Il sottosegretario agli Affari europei: «Lo stop della Corte tedesca farà tardare il Recovery. Per l'inizio dell'estate sarà pronto un documento digitale per garantire le vacanze Covid-free in tutto i ...